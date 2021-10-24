Le Monde: 'Erdoğan, Batı'yla bilek güreşinde'

Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Osman Kavala bildirisine imza atan büyükelçilere ilişkin açıklamasına geniş yer ayırdı. Türkiye'nin Batı'yla olan ilişkilerine dikkat çeken Fransız Le Monde gazetesi ise, 'Erdoğan, Batı'yla bilek güreşinde' yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan büyükelçiler için sarf ettiği "Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz" ifadeleri dünya basınında geniş yer buldu.

Uluslararası ajanslar Erdoğan'ın açıklamasını son dakika koduyla geçerken açıklamayı haberleştiren siteler de potansiyel bir diplomatik krize dikkat çekti.

BBC: NE OLACAĞINI BİLİNMİYOR

T24'te yer alan habere göre; Britanya devlet haber ajansı BBC, Erdoğan'ın açıklamasından sonra "ne olacağının bilinmediğini" ifade etti. Haberin altında BBC Türkçe'den Ece Göksedef'in "Çok cesur bir hamle" başlıklı analizi yer aldı. Göksedef, "Bu çok cesur bir hamle, büyük ihtimalle bir güç gösterme hamlesi, özellikle seçimlerden 1.5 yıl önce yapıldığını düşünürsek iç politika için. Bazı analistler söylemin iç politikaya yönelik olduğunu düşünüyor. Bazıları ise Erdoğan'ın cidden söylediğini yapma konusunda ciddi olduğuna inanıyor. Göreceğiz" yazdı.

REUTERS 'SON DAKİKA' KODUYLA GEÇTİ

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters da açıklamaları abonelerine son dakika koduyla geçerken, haberde Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın kendilerine yaptığı açıklamaya yer verdi. Norveç Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin konuyla ilgili kendilerine bilgilendirme yapmadığını belirtirken, "Bizim büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi hak edecek hiçbir şey yapmadı" dedi.

Reuters ayrıca Kavala'nın "Bu şartlar altında adil bir yargılama yapılmasına imkân kalmadığından, bundan sonra duruşmalara katılmamın anlamsız olacağına inanıyorum" açıklamasına yer verdi.

Britanya'nın önde gelen gazetelerinden The Guardian da Erdoğan'ın açıklamalarını Reuters'tan alıp uzun süre internet sitesinin manşet bölümünde tuttu.

ABD gazetesi New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, konuyla ilgili olarak yazdığı haberde, Erdoğan'ın açıklamalarının "Batı'yla soğuk ilişkilere dönüşü işaret edebileceğini" ifade etti. Haberde Erdoğan'ın son zamanlarda Türkiye'deki kötü ekonomik durum nedeniyle Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalıştığı ifade edildi.

Gall, 10 büyükelçinin yaptığı açıklamanın arkasındaki itici gücün Biden hükümeti olduğunu ifade etti.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti de haberi aboneleriyle son dakika olarak paylaştı. Geçen haftalarda genel yayın yönetmeni Dimitri Muratov'un Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğü Novaya Gazeta da haberi RIA'dan alarak, "Erdoğan, insan hakları savunucusu Kavala'nın serbest bırakılması için açıklama yapan on ülkenin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi için çağrı yaptı" başlığıyla duyurdu.

LE MONDE: ERDOĞAN, BATI'YLA BİLEK GÜREŞİNDE

Fransız Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesine yönelik açıklamasını "Erdoğan, Batı'yla bilek güreşinde 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesini istiyor" başlıklı bir haberle aktardı. Erdoğan'ın sınır dışı edilmesini istediği büyükelçilerin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yaptığı hatırlatılan haberde "Bu iş insanı Türk hükûmetinin 'sevilmeyen insanı' hâline geldi ve dört yıldır tutuksuz yargılanıyor" ifadeleri yer aldı. Haberde, Türkiye'nin Osman Kavala davası nedeniyle Avrupa Konseyi'nden yaptırım kararı alabileceği de hatırlatıldı.

Fransız Le Figaro gazetesi ise, 10 büyükelçinin sınır dışı edilme ihtimalini aktardığı haberde, bir kişinin "istenmeyen adam" ilan edilmesinin uluslararası ilişkilerde nadir başvurulan bir yöntem olduğu aktarıldı.

FİNANCİAL TİMES: YENİ BİR DİBE ULAŞMA

Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçiyi "persona non grata" ilan etme yönündeki açıklamasının, Türkiye'nin Avrupa ve ABD ile hâlihazırda gerilmiş olan ilişkisinde "yeni bir dibe ulaşma" riski oluşturduğunu aktardı. Erdoğan'ın Osman Kavala için açıklama yapan 10 ülke büyükelçisine sınır dışı tehdidini yinelediği belirtilen haberde "Bu karar Ankara'nın Washington ve AB ile ilişkileri tamir etme yönündeki son çabalarını baltalayabilir, son haftalarda sert bir şekilde düşen Türk Lirası üzerinde daha ağır bir yük oluşturabilir" ifadeleri yer aldı.

Alman Die Welt gazetesi de, büyükelçilerin açıklamasının ardından gerilimin tırmanmaya devam ettiğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, diğer 9 ülkenin dışişleri bakanlıkları ile yoğun temas halinde olduklarını söyledi.

Kaynak: Medya Radar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.