Lavrov'un 'metresli özel hayatı' ifşa oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un onlarca ülkeye yaptığı resmi gezilere metresi olduğu belirtilen kadını birlikte götürdüğü ve yurt dışı seyahatlerini finanse ettiği öne sürüldü.

İddia haber, halen cezaevinde bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin ekibi tarafından ortaya atıldı.

"Yatlar, rüşvetler ve bir metres" başlıklı raporda, ünlü oligark Oleg Deripaska'nın sahibi olduğu bir yat da dahil olmak üzere Bakan Lavrov ile birlikte olduğu öne sürülen kadının keyfini sürdüğü çok sayıda lüks ev ve yatın ayrıntılarına yer veriliyor.

Raporda ayrıca "Bakan Lavrov'un sakladığı gizli şeyler" ifadesi yer alıyor.

71 yaşındaki Lavrov, evli ve bir kız babası.

Bakan Lavrov'un kadın arkadaşı olduğu iddia edilen Svetlana Polyakova ise bir aktris ve restoran işletmecisi.

Polyakova'nın Dışişleri Bakanlığı ile görünürdeki bağlantısını haklı çıkaracak bilinen herhangi bir niteliğe sahip değil.

Basın tarafından ortaya çıkarılan emlak kayıtları, Polyakova ile aile üyelerinin Rusya ve İngiltere'de yaklaşık 1 milyar ruble (13,6 milyon dolar) değerinde gayrimenkullerinin yanı sıra toplamda yaklaşık 40 milyon ruble (545 bin dolar) değerinde lüks bir otomobil filosuna sahip olduğunu gösteriyor.

Navalny ekibinin perşembe günü yayınladığı rapor, Rusya odaklı bağımsız bir araştırma haber sitesi olan iStories tarafından hafta başında yayınlanan bir soruşturmanın devamı niteliğinde.

Haber sitesi, Dışişleri Bakanlığı içerisindeki kaynaklarından elde ettiği bilgilere dayanarak, Polyakova'nın Lavrov'la ilişkisinin inanılmaz derecede yakın olduğunu ve hatta arkadaşlarının da numarasını "Svetlana Lavrova" olarak kaydettiğini aktardı.

Polyakova'nın, Rusya lideri Vladimir Putin'le birlikte halka açık etkinliklere katıldığı ve yakınında bulunmasına izin verilen seçkin çevrede yer aldığı belirtildi.

Navalny'nin ekibi tarafından yapılan araştırma, Polyakova'nın son 7 yılda dışişleri bakanının resmi uçağını en az 60 kez kullandığını gösteriyor.

Gezilerden bazıları Fransa, İtalya, İsviçre, Japonya, Singapur, Portekiz ve Yunanistan'a yapıldı.

Hatta Polyakova'nın annesi, kızı ve yeğeni de resmi "diplomatik kaçamaklardan" bazılarında ona eşlik etti.

Polyakova'nın 26 yaşındaki kızı Polina, perşembe günkü haberin ardından Instagram hesabını önce dışa kapattı ardından da devre dışı bıraktı.

Kendi hesabı olduğu öne sürülen hesapta Polina'nın gittiği gezilerden fotoğraflar paylaştığı görülüyor.

iStories tarafından gizli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Polyakova'nın Dışişleri Bakanlığı içinde önemli bir etkisi olduğu ve kilit pozisyonlara birkaç yakın arkadaşının atadığı iddialar arasında.

Atamalara karşı çıkan yetkililerin istifaya zorlandığı ve içlerinden birinin bu bilgiyi gazetecilere verdiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, iStories'in yorum talebine cevap vermedi.

Kaynak: Euronews Türkçe