Lavrov: Ukrayna ve Türkiye ile müzakere etmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Endonezya'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Rusya, Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından ilk defa böyle bir zirveye katıldı. Lavrov, 'Ukrayna ve Türkiye ile tahıl konusunda müzakere etmeye hazırız' açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Ukrayna ile tahıl sorunuyla ilgili müzakerelere hazır olduklarını belirterek, "Rusya ve Türkiye, Ukrayna suları dışında gemilerin boğazlara kadar güvenliğini sağlamaya hazır." dedi.

Lavrov, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleşen G20 ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dünyadaki gıda sorununa değinen Lavrov, bu sorunun çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Lavrov, "Bu sorunun tahıl ile dolu stoklarımızın kullanılmasıyla çözülmesine tarafımızdan engel yok. Ancak Batı, uyguladığı tek taraflı kısıtlamalarla gemilerimizin sigortalanması ve limanlara girişleri, gıda ürünleri için ödemeler konusunda sorunlar yarattı. Batı, Ukrayna tahılının Karadeniz'deki limanlardan çıkarılmasını çok istiyorsa, Kiev'in bu limanları mayınlardan temizlemeye zorlanması ve gemilerin Ukrayna sularından çıkmasına izin verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında tahılla ilgili müzakereler ne zaman yapılacak" sorusu üzerine Lavrov, yurt dışında bulunması dolayısıyla bu konuda bilgi veremediğini belirtti.

Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna ve Türk meslektaşlarımızla tahıl sorunu konusunda müzakerelere hazırız. Bu sorunun çözümleri var. Ukrayna'nın kendi limanları üzerindeki blokajı kaldırması, limanları mayınlardan temizlemesi ve gemilerin güvenli şekilde çıkışını sağlaması gerekiyor. Rusya ve Türkiye, Ukrayna suları dışında gemilerin boğazlara kadar güvenliğini sağlamaya hazır. Bu gemiler, bundan sonra Akdeniz'e kendi başına girer ve nihai piyasalara ulaşır."

Bu süreçte askerlerin önemli rol oynadığına işaret eden Lavrov, "Batılı ortaklarımız bu süreç için uluslararası izleme mekanizmasını kendi, yani NATO askeri deniz kuvvetleri ile oluşturmaya çalışıyor." dedi.

- "Johnson'u kendi partisi izole etti"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifa etmesine ilişkin Lavrov, "Johnson, öncelikle dış etkilerin peşinden koşan birisidir. O, siyasi kariyerini yükseltmek için iktidarda tutunuyordu. Herkes Rusya'nın izole edilmesi gerektiğini söylüyor ancak Johnson'u kendi partisi izole etti." değerlendirmesinde bulundu.

"İngiltere'nin son yıllarda Rusya'ya yönelik agresif siyaset izlediğini ve bunun için Ukrayna'yı kullandığını" belirten Lavrov, "İngiltere, Avrupa kıtasında dayanağının olması ve siyasetini ilerletmesi için Avrupa Birliği'nin çıkarlarını dikkate almayarak Polonya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna ile aktif şekilde yeni bir ittifak kurmaya çalıştı." diye konuştu.

- "G20, kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmıyor"

Bazı Batılı meslektaşlarının, "Lavrov ile G20 toplantısında fotoğraf çektirmek istemedikleri" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Kimseyi fotoğraf çektirmeye davet etmedim. Toplantıda herkesi dinledim. Batı'nın ne şekilde nefes aldığını anlamakla ilgiliydim ancak onların G20'yi kuruluş amaçları doğrultusunda kullanmadıkları aşikardır." ifadesini kullandı. .