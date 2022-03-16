DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konkordato kararı ne demek? Konkordato ilan etmek ne demek? Konkordato ne işe yarar?
Çimento fiyatları düşecek mi 2022? Çimentoya indirim mi gelecek? Çimento fiyatı iner mi?
Lavrov: Türkiye ve İsrail'in tekliflerine olumlu bakıyoruz
Destan 15. bölüm tek parça izle | ATV Destan son bölümde neler oldu?
3600 ek gösterge için kritik gün!
Leblebi helvası nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?
Okan Kurt iflas mı etti? Okan Kurt ve Demet Akalın boşandı mı?
Rusya’dan açıklama: Türkiye’ye minnettarız
Temaslılar ve Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan ÖSYM sınavlarına girebilir mi? ALES-KPSS-YKS-DGS'ye korona olanlar girer mi?
Beraat Kandili ne zaman 2022?
Çavuşoğlu Moskova'da Lavrov ile görüşecek
Ukrayna’daki Türk gemileri ile ilgili kritik gelişme
İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Kar yağışı Perşembe-Cuma var mı? İstanbul'da yarın 17 Mart-18 Mart hava nasıl olacak?
17 Mart mazot indirimi | Mazota (motorin) indirim mi yapıldı? Mazota (dizel) ne kadar indirim geldi? Mazot ne kadar oldu 17 Mart?
57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun basın toplantısı yapıldı

TIMETURK / DÜNYA / Lavrov: Türkiye ve İsrail'in tekliflerine olumlu bakıyoruz

Lavrov: Türkiye ve İsrail'in tekliflerine olumlu bakıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Türkiye ve İsrail'in Ukrayna'yla müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını söyledi.

32 Dakika Önce
2022-03-16 11:54:15
Lavrov: Türkiye ve İsrail'in tekliflerine olumlu bakıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Kiev heyetiyle gerçekleştirilen müzakereleri değerlendirdi.

Lavrov, müzakerelerde iş ruhunun görülmeye başladığını, bunun Ukrayna'nın tarafsız statüsü üzerinde anlaşılabileceğine dair umut verdiğini ifade etti.

Rus diplomat, Moskova'nın Türkiye ve İsrail'in Ukrayna'yla müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını kaydetti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş