Lavrov: Türkiye ve İsrail'in tekliflerine olumlu bakıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Türkiye ve İsrail'in Ukrayna'yla müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını söyledi.
2022-03-16 11:54:15
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Kiev heyetiyle gerçekleştirilen müzakereleri değerlendirdi.
Lavrov, müzakerelerde iş ruhunun görülmeye başladığını, bunun Ukrayna'nın tarafsız statüsü üzerinde anlaşılabileceğine dair umut verdiğini ifade etti.
Rus diplomat, Moskova'nın Türkiye ve İsrail'in Ukrayna'yla müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını kaydetti. .
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