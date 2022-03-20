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Lavrov: Rusya dostlarına ihanet etmez

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Viyana'daki İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ile ilgili müzakereler hususunda yaptığı açıklamada Rusya'nın dostlarına ihanet etmeyeceğini belirtti.

21 Dakika Önce
2022-03-20 12:10:25
Lavrov: Rusya dostlarına ihanet etmez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Viyana görüşmeleri ile ilgili yaptığı açıklamada "Moskova Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın canlandırılması sürecinde bencil değil. Biz hiçbir zaman siyasette dostlarımıza ihanet etmeyiz. Venezuela dostumuzdur ve İran da bize çok yakın bir ülkedir.” dedi.

Lavrov sözlerine şunları da ekledi: "Bir diğer mesele ise bizim Amerikalılar gibi bencil olmamızdır. Amerikalıların yaptığını görebilirsiniz.Onlar sırf Rusya'ya zarar vermek istiyorlar.Bize ders vermek istiyorlar.Bırakın KOEP'i hemen yaşatalım ki Rusya'yı cezalandıralım diyorlar."

Rus makamlar son günlerde Amerika'dan yazılı garanti aldıklarını İran ve Rusya arasındaki barışçıl nükleer işbirliklerinin Ukrayna gelişmeleri bahanesiyle kesintiye uğratılamayacağı hususunda güvence aldıklarını belirtmektedirler.

Kaynak: tasnimnews.com .

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