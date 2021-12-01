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Lavrov: Putin ile Erdoğan Ukrayna krizini görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostane bir şekilde ilerlediğini belirterek “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi planlanıyor' dedi.

2 Saat Önce
2021-12-01 13:07:47
Lavrov: Putin ile Erdoğan Ukrayna krizini görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostane bir şekilde ilerlediğini belirterek “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi planlanıyor. Türkiye'nin Ukrayna krizinde ara buluculuk yapmasına yönelik konunun da bu görüşmede ele alınacağını düşünüyorum.” dedi.

Lavrov, Federasyon Konseyinde yaptığı konuşmada, Ukrayna krizine dair değerlendirmelerde bulundu. Türk Telekom Reklamı

NATO'nun Ukrayna'yı etki alanına alarak “Rusya karşıtı” bir hale büründürmeye çalıştığını öne süren Lavrov, “(NATO) Kiev'e ölümcül silah sevkiyatı yapıyor ve ABD, havada ve denizde sınırlarımıza yakın kışkırtıcı adımlar atıyor.” diye konuştu.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin bölgede barışın sağlanması için Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapabileceğine yönelik açıklamalarına değinerek “Putin ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi planlanıyor. Türkiye'nin Ukrayna krizinde ara buluculuk yapmasına yönelik konunun da bu görüşmede ele alınacağını düşünüyorum.” dedi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin olumlu yapısına da işaret eden Lavrov, “Aramızdaki önemli uluslararası sorunlara ilişkin bazı farklılıkların ciddiyetine rağmen, bu farklılıkların tartışılması ve bu sorunların nasıl daha etkin bir şekilde ele alınabileceği, her zaman dostane, açık sözlü ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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