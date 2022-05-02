DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
6'lı masada yazılmayan 3 kriter
Lavrov operasyonların 9 Mayıs'ta biteceğine dair haberleri yalanladı
Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Fuat Oktay: Şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik
Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
Biden'dan bayram tebriği
Bayram namazı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira
'Mayın avcısı' Hava Kuvvetlerinde göreve başlayacak
Trabzonspor'u dipten zirveye taşıdı
TESK: Trafik sigortası zamları ters teper
Elma ve salatalıkta fiyat farkı yüzde 400'ün üzerinde
Zelenskiy: Binlerce Rus askeri daha ölecek
4,5 milyon ton tahıl limanlarda kaldı
Tamire gittiği evde ölü bulundu

TIMETURK / DÜNYA / Lavrov operasyonların 9 Mayıs'ta biteceğine dair haberleri yalanladı

Lavrov operasyonların 9 Mayıs'ta biteceğine dair haberleri yalanladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki operasyonlarını, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandıkları zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta bitirmek üzere hızlandırmayı hedeflemediklerini söyledi.

16 Dakika Önce
2022-05-02 08:27:58
Lavrov operasyonların 9 Mayıs'ta biteceğine dair haberleri yalanladı

Lavrov, İtalyan televizyon kanalı "Rete 4"te, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı zafer elde ettiği 9 Mayıs'ta bitireceğine dair çıkan haberlere ilişkin Lavrov, "Rusya, Ukrayna'daki özel operasyonun tamamlanmasını, Nazizm'e karşı kazanılan 9 Mayıs Zafer Günü'ne kadar hızlandırmayı amaçlamıyor. Askerlerimiz eylemlerini belirli bir tarih üzerine yapay olarak uyarlamayacak. Ukrayna'daki operasyonun ritmi her şeyden önce sivil halk ve Rus askeri personeli için riski en aza indirme gereksinimine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Nazi varlığının inkar edilemeyeceğini, bazı Ukraynalı askerlerin vücutlarında Nazi sembollerinden dövmeleri olduğunu savunan Lavrov, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." yorumunu yaptı.

Sergey Lavrov, nükleer savaştan kaçındıklarını ancak bu riski küçümsemediğini de söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Kiev'in Rusya ile barış görüşmelerini sabote ettiğini" savundu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş