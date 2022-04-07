Lavrov duyurdu: Ukrayna, İstanbul'daki metinden farklı yeni taslak metin sundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakerelere ilişkin açıklamasında, 'Ukrayna, Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu, maddeler İstanbul'da sunulan metinden sapmalar içeriyor' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın müzakerelerle ilgili kendilerine yeni bir taslak metin sunduğunu söyledi.

Lavrov, "Ukrayna, Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu, maddeler İstanbul'da sunulan metinden sapmalar içeriyor. Rusya, Ukrayna ile müzakerelere devam edecek ve provokasyonlara rağmen anlaşma taslağı üzerindeki çalışmaları ilerletecek. Ukrayna'nın Donbas ve Kırım'ın statüsünü Putin-Zelenski zirvesinde tartışmayı teklif etmesi kabul edilemez Ukrayna müzakereleri uzatmaya ve baltalamaya çalışıyor" dedi.

Lavrov, "Ukrayna görüşmelerde daha fazla ön koşul ileri sürebilir, bu kabul edilemez. ABD Zelenski'yi savaşı sürdürmeye zorluyor" ifadelerini kullandı. .