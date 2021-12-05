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TIMETURK / DÜNYA / Lavrov’dan Ukrayna açıklaması

Lavrov’dan Ukrayna açıklaması

Ukrayna-Rusya krizinde Rus dışişlerinden yeni açıklama geldi

2 Saat Önce
2021-12-05 20:33:03
Lavrov’dan Ukrayna açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarını kendi iradesiyle uygulamayacağını, bu nedenle Kiev'in buna zorlanması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Minsk anlaşmalarını görmezden gelmeye ve Donbass'ta ihlaller gerçekleştirmeye devam ederken Lavrov, daha önce alternatifi olmadığını defaatle dile getirdiği Minsk anlaşmalarının uygulanması için çağrı geldi.

Berlin ve Paris'e ihlal suçlaması

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Lavrov, "Ukrayna'yı kendi başına, kendi vicdanıyla başbaşa bırakırsak elbette hiçbir şey yapmayacaktır. Onun buna zorlanması gerekiyor. Normandiya formatı da bunun için oluşturuldu ancak Berlin ve Paris, hala daha taahhütlerini yerine getirmiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Donbass'taki çatışma bölgesine asker yığmaya devam ettiğine dikkat çekerek "Bazı verilere göre, çatışma bölgesindeki Ukraynalı askerlerin sayısı 125 bine ulaştı. Eğer bilmeyen varsa, bu tüm Ukrayna ordusunun yarısı demek" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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