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Lavrov'dan 'Üçüncü Dünya Savaşı' çıkışı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-02 13:08:44
Lavrov'dan 'Üçüncü Dünya Savaşı' çıkışı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 7. gününe girdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak'ın Rusya ile bir sonraki görüşmeler için "kayda değer bir gündem" gerektiğini söylemesinin ardından Rusya'dan peş peşe açıklamalar geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daUkrayna'nın Rusya ile görüşmeyi ABD'nin isteğiyle ertelediğini belirtti.

Ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini belirten Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Lavrov, Ukrayna ile gerçekleşmesi beklenen ikinci tur görüşmelere ilişkin, “Ukrayna tarafı görüşmeleri, ABD'nin bu yöndeki emri nedeniyle erteliyor" ifadelerini kullandı.
 
"Tarafların ikinci görüşmelerinin beklendiği gibi bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil" diyen Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini kaydetti.
 
"Batı, Rusya'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti" diye konuşan Lavrov, "Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak. ABD Başkanı (Joe) Biden deneyimli bir adam ve daha önce savaşa tek alternatifin yaptırımlar olduğunu söylemişti" dedi.
 
Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının boyutu hakkında konuşan Lavrov, "Rusya yaptırımlara hazırlıklıydı ama sporcuların, gazetecilerin ve kültür endüstrisi temsilcilerinin hedef alınmasını beklemiyordu" diye konuştu.
 
Rusya Dışişleri Bakanı, "Çok sayıda dostumuz var, izole edilebilmemizin imkanı yok" diye ekledi.
 
Rus bakan ayrıca, Ukrayna'da kurulacak hükümetlerin ülkedeki tüm etnik grupları temsil etmesi gerektiğini belirtti. Lavrov, Kırım'ın Rusya'nın parçası olduğunu ve bu konunun tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

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