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Lavrov'dan Türkiye'ye Kırım tavsiyesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’yı Kırım konusunda cesaretlendirmeyi, Rusya’nın toprak bütünlüğüne kastetmek ile eşdeğer gördüklerini Türkiye’ye son derece açık bir biçimde ilettiklerini belirtti.

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24.05.2021 13:29:31
Lavrov'dan Türkiye'ye Kırım tavsiyesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı Kırım konusunda cesaretlendirmeyi, Rusya'nın toprak bütünlüğüne kastetmek ile eşdeğer gördüklerini Türkiye'ye son derece açık bir biçimde ilettiklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'da yayınlanan Argumentı i Faktı gazetesine demecinde, “Ukrayna ilişkilerine gelince, Türk meslektaşlarımıza, durumu itinalı bir biçimde analiz etmelerini, Ukrayna'nın militarist düşüncelerini desteklemeyi bırakmalarını her düzeyde tavsiye ediyoruz” dedi.

Lavrov, “Ukrayna'nın Kırım konusundaki agresif girişimlerini cesaretlendirmenin, Rusya'nın toprak bütünlüğüne kastetmek ile eşdeğer olduğu görüşümüzü onlara (Türk meslektaşlarımıza) son derece açık bir biçimde iletiyoruz” diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, bununla ilgili olarak, Türkiye'nin, Rusya'nın ‘meşru endişelerini dikkate alarak izlediği çizgiyi değiştireceğini' umduklarını da belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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