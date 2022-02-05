Lavrov’dan ‘sahte video’ tepkisi: Saçmalık

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma gerekçesi olarak kullanmak üzere sahte bir saldırı videosu servis etmeyi planladığı iddiasını 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD yönetiminin Moskova'nın Ukrayna'ya saldırma bahanesi oluşturmak için sahte bir video servis edeceği suçlamasını değerlendirdi.

Lavrov, yaptığı açıklamada, "Bence bu tür fikirler saçmalık. Bu saçmalıklar günden güne çoğalıyor. Bunu az çok deneyimli olan her siyaset bilimci anlıyor" dedi.

Rus büyükelçiliğinden 'Powell şişesi' hatırlatması

Diğer yandan Rusya'nın Washington Büyükelçiliği de konuyla ilgili Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kendine özgü tarzda yaratıcılık sergilediğini belirterek, "Uluslararası toplum, Colin Powell'in meşhur şişesi dahil, Amerikalılar dünya genelindeki saldırılar için başvurduğu sahtekarlıkları hatırlıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın açıklamasında, Moskova'nın 'Ukrayna'yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu' iddia etmişti.

İddia daha sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından günlük basın toplantısında yinelenmişti.

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