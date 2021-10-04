Lavrov’dan “İdlib anlaşması” açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptıkları anlaşmanın tamamen uygulanması konusunda ısrarcı olacaklarını belirtti. Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin, İdlib’deki teröristler ile muhalif grupları birbirinden ayırmasını içeriyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile başkent Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor” dedi.

Suriye'nin İdlib böglesinde varlığını koruyan terörist grupların bulundukları alandan Suriye ordusuna karşı saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, “Dahası, Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sebeple Rusya tarafı, (Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın arasındaki anlaşmaların tamamen uygulanmasının gerekliliğini teyit etmektedir. Üstlerine giydikleri yeni giysiler fark etmeksizin, en başta Heyet Tahrir Şam militanları olmak üzere (İdlib'deki) teröristler izole edilmelidir. Nihai olarak bu terörist gruplar etkisiz hâle getirilmelidir.”

‘Türkiye, İdlib'deki teröristleri ne kadar erken izole ederse o kadar iyi olur'

“Bu da ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi olur” diyen Lavrov, “(İdlib'deki duruma ilişkin) mevcut anlaşmaların tamamıyla uygulanmasında ısrarcı olacağız” vurgusunu yaptı.

Lavrov bir soru karşısında da şunları söyledi: “Suriye topraklarında yabancı askeri güçlerin bulunmasına gelince, bilindiği gibi birleşmiş milletler güvenlik konseyi'nde oybirliği ile kabul edilmiş olan ve kimsenin de iptal etmediği 2254 numaralı karar, Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü teyit etmektedir. Bu karar doğrultusunda, sadece meşru Suriye hükümeti tarafından ülke topraklarına davet edilmiş olan askeri güçlerin burada bulunmaya hakkı vardır.”

Rusya Dışişleri Bakanı bu sözleri ile, Suriye'de hükümetin daveti olmadan bulunan ABD ve Türkiye güçlerinin ülkeden çekilmesi gerektiğini bir defa daha ima etmiş oldu.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.