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Lavrov'dan ''Buça'da katliam'' iddialarına yalanlama

Rus ordusunun geri çekildiği Buça'daki toplu mezarlar dünyada infiale yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, görüntülerin provokasyon amaçlı servis edildiğini öne sürdü.

19 Dakika Önce
2022-04-06 09:02:11
Lavrov'dan ''Buça'da katliam'' iddialarına yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Buça'da işkence edilmiş cansız insan bedenlerinden sorumlu olmadıklarını savundu. Görüntülerin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığını öne sürdü. Lavrov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri bazı savaş suçları iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlamıştır. Son günlerde Batı'nın ve Ukrayna'nın propaganda malzemesi olarak Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Buça kentinde askeri ve güvenlik servisleri tarafından çekilen bir video ile histeri şişirilmeye çalışılıyor" dedi.

"UKRAYNA HEYETİ MÜZAKERELERİ KESMEYE ÇALIŞTI"

Lavrov, İstanbul müzakerelerinde varılan uzlaşıya işaret etti:

"İstanbul uzlaşması uyarınca Rus tarafı, iyi niyet göstergesi olarak alanda gerilimi düşürme kararı aldı. Ordumuzun Buça'dan ayrılmasından 3 gün sonra, burada provokasyon baş gösterdi. Batı medyası Buça şehri hakkındaki sahte bilgileri dağıtır dağıtmaz, Ukraynalı müzakereciler müzakere sürecini kesintiye uğratmaya çalıştı." .

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