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TIMETURK / DÜNYA / Lavrov'dan 'Afganistan' açıklaması

Lavrov'dan 'Afganistan' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'daki gelişmelerin endişe yarattığını belirterek, 'Rusya, gelişmeler sadece Afganistan topraklarında yaşandığı müddetçe hiçbir şey yapmayacak.' dedi.

2 Saat Önce
2021-07-09 16:07:01
Lavrov'dan 'Afganistan' açıklaması

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Lavrov, başkent Moskova'da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Afganistan'da çatışmaların sürdüğünü belirten Lavrov, "Afganistan'da olup bitenler, bizi yalnızca, müttefiklerimizin topraklarına sorunların yayılması açısından endişelendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Taliban'ın İran ve Tacikistan sınırlarında kontrol noktalarını ele geçirdiğini kaydederek, "Rusya, gelişmeler sadece Afganistan topraklarında yaşandığı müddetçe hiçbir şey yapmayacak. Tüm Afganların sözle destek verdiği siyasi sürecin bir an önce başlaması için ısrarlı çağrılarımızı tekrarlamaktan başka adım atmayacağız." diye konuştu.

Jaishankar ise Afganistan'daki gelişmelerle doğrudan ilgilendiklerini dile getirdi.

Oradaki şiddeti azaltmanın zaruri olduğunu vurgulayan Jaishankar, "Çünkü bu şiddet hem Afganistan'ı hem de komşu ülkeleri etkilemektedir. Hindistan ve Rusya için oradaki sürecin ekonomik, sosyal ve demokratik açıdan geliştirilmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki durumun endişe verici olduğuna dikkati çeken Jaishankar, "Şiddet bir çözüm değil, bu nedenle Afganistan'da şiddetin azalmasını istiyoruz. Sonuç olarak Afganistan'da durumu düzelteceklerin meşru olması gerekir, bu göz ardı edilemez." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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