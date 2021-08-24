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Lavrov'dan ABD'ye 'Orta Asya' çıkışı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Afganistan'dan çektiği askeri güçleri, Orta Asya ülkelerinde görmek istemediklerini ifade etti.

1 Saat Önce
2021-08-24 18:40:45
Lavrov'dan ABD'ye 'Orta Asya' çıkışı!

Lavrov ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, başkent Budapeşte'de görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Afganistan'dan çektiği askeri güçlerini Orta Asya ülkelerine yerleştirmek istediğine işaret eden Lavrov, "ABD'nin askerlerini bu bölgede görmek istemiyoruz. Çünkü, ortak bir güvenlik alanımız var ve bu alanın kendi yükümlülükleri vardır. Yabancı silahlı kuvvetlerin topraklarında konuşlandırılması konularda tüm müttefiklerin onayını öngören Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü (KGAÖ) kastediyorum." dedi.

Lavrov, ABD'nin bunu, Afganistan'a gerektiğinde saldırmak amacıyla yapmak istediği değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'daki durumu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ele almaya hazır olduklarını dile getiren Lavrov, Genişletilmiş Afganistan Üçlüsü'nün (Rusya, ABD, Çin, Pakistan) Afganistan meselesinin çözümüne ilişkin müzakereleri sürdürmekten yana olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Rusya ve Çin'in Afganistan üzerindeki etkisini artırmalarına izin verilmemeli" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, "Borrell'in bunu düşünmemesi gerekiyor. Afganların bir an önce kendi ülkesini nasıl sakinleştireceğini düşünmek lazım." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "AB'nin dış politikası bu tür şahıslar tarafından oluşturuluyorsa, bu üzücü bir durum." yorumunda bulundu.

"Afganistan'daki durum Macaristan için ulusal tehdit"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto da Afganistan'daki durumun ülkesi için "ulusal tehdit" olduğunu belirtti.

ABD'nin Afganistan'dan askeri güçlerini "aşamalı" şekilde çekmesi gerektiğini vurgulayan Szijjarto, "Durumun çok hassas olduğunu görüyoruz. Afganlar, Türkiye üzerinden Balkanlara, Balkanlardan da Macaristan'a kolaylıkla gelebilir." şeklinde konuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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