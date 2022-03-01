Kremlin, 'Ukrayna ile müzakerelerin değerlendirilmesi için henüz çok erken. Ukrayna ile görüşmeler sonrası analiz yapmalı bakış açısını değerlendirmeliyiz.' dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ukrayna ile müzakerelerin değerlendirilmesi için henüz çok erken. Ukrayna ile görüşmeler sonrası analiz yapmalı bakış açısını değerlendirmeliyiz" denildi.

Lavrov'dan ABD'ye nükleer mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, Birlemiş Milletler (BM) silahsızlanma konferansındaki konuşmasında şu açıklamaları yaptı:

"Ukrayna hala Sovyet nükleer teknolojisine sahip bu tehlikeyi karşılıksız bırakamayız. Eski sovyet birliği ülkelerinde askeri tesisler inşa etmemeli. Rusya stratejik istikrar üzerinde ABD ile çalışmaya hazır.

Rusya, Ukrayna topraklarını işgal etmiyor. ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının ülkesine dönme zamanı geldi.

Moskova, nükleer silahların varlığını önlemek için tüm önlemleri alıyor. AB, Rusya ile diyalog yerine yaptırım yolunu seçti" .