'Lavrov-Blinken görüşmesi, Ukrayna için kabus oldu'

ABD merkezli National Interest (NI) dergisi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın Reykjavik'te yaptığı ilk yüz yüze görüşmenin Ukrayna için kabus olduğunu yazdı.

ABD merkezli National Interest (NI) dergisi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın Reykjavik'te yaptığı ilk yüz yüze görüşmenin Ukrayna için kabus olduğunu yazdı.

NI yazarı Mark Episkopos'a göre, ABD Başkanı Joe Biden Moskova'yla olan cepheleşme ve işbirliği arasında yeni bir denge kurmak için hamleler yaparken Kiev'deki bazı çevreler bu süreci hayal kırıklığı ve endişe içinde izliyor.

Lavrov-Blinken görüşmesinin somut sonuçlarla taçlanmadığını ancak Ukraynalı bürokratların bu görüşmeye tamamen farklı bir açıdan baktığını belirten Episkopos, şu ifadeleri kullandı:

Lavrov: Blinken'la yapıcı bir görüşme yaptık

"Reykjavik'teki buluşmadan önce Biden yönetiminin Kuzey Akım 2'nin operatör şirketine yönelik yaptırımları askıya alacağına dair haberler çıktı ve bu durum Kiev'de endişe yol açtı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, boru hattının hizmete girmesinin Amerikan diplomasinin yenilgisi olacağını söyledi. Ukraynalı enerji şirketleri ise bunun doğrudan ve dolaylı zararlar şeklinde ülkeyi her yıl 6 milyar dolar kayba uğracatağını açıkladı."

Kiev'in Rusya ile ABD'nin ilişkileri normalleştirmeye dönük müzakerelerinde Ukrayna için ilkesel öneme sahip sorunların çözülmesinden ve ülkenin jeopolitik konumunun ciddi şekilde zayıflamasından çekindiğini belirten Episkopos, Kiev'in Batı'nın yardımıyla Rusya'ya baskı uygulama girişimlerinin Avrupalı başkentlerin desteğini alamayacağının altını çizdi.

Episkopos, "Biden'ın Rusya-ABD ilişkilerine istikrar kazandırma çabaları, Moskova'yı dizginlemek için ortak Batı cephesi kurma umutlarına yönelik yeni bir darbe olabilir" diye ekledi.

Lavrov, Blinken'la yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini ve mevkidaşının ikili ilişkilerde biriken sorunları çözme eğiliminde olduğunu söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Lavrov ve Blinken arasındaki görüşmenin sonuçlarının Kremlin'de olumlu karşılandığını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.