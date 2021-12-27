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Lavrov: Batı ve NATO Ukrayna'da 'küçük savaş' istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkeleri ile NATO'nun, Ukrayna'da 'küçük savaş' yaratmak istediklerini söyledi.

10 Dakika Önce
2021-12-27 18:36:07
Lavrov: Batı ve NATO Ukrayna'da 'küçük savaş' istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Solovyov Live" YouTube kanalına yaptığı konuşmada, Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Türk Telekom

Bu ilişkileri, "yüzleşme" olarak nitelendiren Lavrov, "Bu bir ideolojiden daha çok etkileme mücadelesidir. Batı, dürüst rekabet sürecine geçseydi bu, mevcut durumdan çıkış olurdu ancak bu durumda Batı, batı olmazdı." yorumunda bulundu.

Batı ülkelerinin Ukrayna meselesi konusunda sergilediği pozisyonu da değerlendiren Lavrov, "Batı ve NATO'nun sergilediği pozisyondan yola çıkmak edepsizliktir. Baltıklılar, Polonyalılar ve Ukraynalılar da bunları takip ediyor." dedi.

Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah sevk ettiğini belirterek, "Ukrayna'da savaş duygularını besleme, küçük bir savaş yaratma, sonra da bizi suçlayarak uygun bahaneyle yaptırım uygulama ve bizim rekabet etme imkanlarımızı bastırma yönünde arzunun olduğunu göz ardı etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Müzakerelere, Savunma Bakanlıkları temsilcilerinin de katılması gerekiyor"

Rusya'nın ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini ifade eden Lavrov, bu konuda ABD ile müzakerelerin ocakta yapılacağına dikkati çekti.

Lavrov, "Önemli olan şey, (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in de dediği gibi, gevezeliğin olmaması, tekliflerin sonsuz istişare edilmemesidir. Batı bunu yapmayı biliyor. Tüm diplomatik girişimlerinde kısa sürede sonuç elde edilmesi önemlidir." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğine dikkati çeken Lavrov, "Bu konuda, ABD, en önemli müzakerecimiz. Yeni yıl tatilinin hemen ardından gerçekleşecek olan müzakerelerin ana çalışmalarını ABD ile yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, söz konusu müzakerelere iki ülkenin Savunma Bakanlıkları temsilcilerinin de katılması gerektiğini vurguladı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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