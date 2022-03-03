Ukrayna’daki duruma çözüm bulunacağına inandığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Batı, Rusya’yı duyuyor, fakat dinlemiyor' diye dert yandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat ve Kiev yönetimiyle yürütülen müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Ukrayna'daki duruma çözüm bulunacağına inanıyorum'

Lavrov, "Rusya-Ukrayna temsilcilerinin bir araya geleceği ikinci tur görüşmeler bugün gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre; Ukrayna'daki duruma çözüm bulunacağına inandığını kaydeden Lavrov, Moskova'nın bu ülkeyle görüşmelerindeki koşullarının 'oldukça küçük olduklarını' belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Batı, Rusya'yı duyuyor, fakat dinlemiyor" diye konuştu.

'Rusya'nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez'

"Rusya'nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez" vurgusunu yapan Lavrov, "Rusya, Ukrayna topraklarından kendisine doğrudan saldırı düzenlenmesi tehdidinin bulunmasına izin veremez" dedi.

Lavrov, "ABD, Napolyon ve Hitler'in bir zamanlar yaptığı gibi Avrupa'yı kontrolü altına almış, kendine tabi bırakmış durumda" değerlendirmesini yaptı.

'Provokasyonlara müsaade etmeyeceğiz'

Batılı liderlerin 'nükleer savaş' ihtimali hakkındaki açıklamalarına değinen Lavrov, şöyle devam etti: "Batı'nın, elinde nükleer silah bulundurduğunu dile getirmesi bir şeylere işaret ediyor. Nükleer savaş, Rusya'dakilerin değil, Batı'dakilerin akıllarından geçirdiği bir şey."