DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD’li FETÖ uzmanı avukat: ABD’de hala güçlüler
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Osmaniye'de feci kaza; sürücü ile birlikte onlarca kurbanlık öldü
'İçme suyu alamayan hiçbir ilçemiz beldemiz yok'
Arka Sokaklar 594. bölüm izle | Arka sokaklar sezon finali tek parça izle
ANALİZ: Çin, Afganistan'da ilerliyor
Orhan İnandı hakkında hapis istemiyle dava açıldı
ABD, Çin'e gözdağı vermek için F-22'leri gönderiyor
Keşmir'de Kurban Bayramı'nda 'inek, buzağı ve deve' kesimi yasaklandı
Halk Ekmek'e yüzde 25 zam
ÖSYM, YKS kontenjan kılavuzunu yayımladı
Lavrov: ABD misyonu Afganistan'da başarısız oldu
Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis
Rize’de selin izleri siliniyor
FETÖ'den 137 kişiye 'etkin pişmanlık'

TIMETURK / DÜNYA / Lavrov: Afgan krizinin bölgeye taşma riski var

Lavrov: Afgan krizinin bölgeye taşma riski var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan’dan çekilmesiyle ülkede askeri ve siyasi belirsizliğin arttığını belirterek, 'Mevcut koşullar altında istikrarsızlığın komşu ülkelere taşması konusunda gerçek riskler olduğu çok açıktır.' dedi.

2 Saat Önce
2021-07-16 15:42:52
Lavrov: Afgan krizinin bölgeye taşma riski var

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Rus TASS haber ajansına göre, Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Orta ve Güney Asya: Karşılıklı Bölgesel Bağlantılar. Zorluklar ve İmkanlar" konulu konferansta konuştu.

Afganistan'daki durumun hızlı bir şekilde bozulduğunu belirten Lavrov, ABD ve NATO askeri birliklerinin aceleci bir şekilde bölgeden çekilmesinin arka planında Afganistan ve etrafında, askeri ve siyasi durumun gelişimine ilişkin belirsizliğin daha da arttığını söyledi.

Lavrov, "Afgan krizi, terör tehdidini ve benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşan uyuşturucu kaçakçılığı sorununu ağırlaştırıyor. Mevcut koşullar altında istikrarsızlığın komşu ülkelere taşması konusunda gerçek riskler olduğu çok açıktır." ifadesini kullandı.

Böyle bir tehdidin Afganistan'ın bölgesel iş birliğine dahil olmasının önünde ciddi bir engel olduğunu vurgulayan Lavrov, "Orta ve Güney Asya'yı birbirine bağlayan enerji, lojistik ve ulaşım projelerini teşvik etme planları sahadaki güvenlik durumuna göre hesap edilmelidir." dedi.

Afganistan iç çatışmasının tam kapsamlı çözülmesi koşuluyla, Kabil'in katılımıyla ekonomik taahhütlerin ve girişimlerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin mümkün olabileceğine dikkati çeken Lavrov, ülkede kalıcı barışın sağlanması yönünde ortak çabaların hem bölgede hem de uluslararası arenada öncelikli görev olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, uluslararası ortakların yardımıyla kapsamlı ve doğrudan Afganlar arası müzakerelerin uzun vadeli barışın sağlanmasına yol açabileceğini ifade ederek, Moskova formatının, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)-Afganistan Temas Grubu ve Rusya, ABD, Çin ile Pakistan'dan oluşan genişletilmiş üçlü formatın kanıtlanmış mekanizmalar olduğunu kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH