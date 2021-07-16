Lavrov: ABD misyonu Afganistan'da başarısız oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'daki ABD misyonunun başarısız olduğunu söyledi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gazetecilere ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Lavrov, "ABD'liler Başkan Joe Biden'ın teyit ettiği gibi, görevlerini yerine getirdiklerini düşündükleri için çekildiler. Elbette Biden, durumu en olumlu şekilde sunmaya çalıştı ancak herkes misyonun başarısız olduğunu anlıyor. Bu, ABD'liler tarafından da olmak üzere açık bir şekilde kabul ediliyor" dedi.

Terörün ortadan kalkmadığını, IŞİD militanları ile El Kaide'nin bir kolunun Afganistan'daki pozisyonlarını güçlendirdiğini belirten Lavrov, uyuşturucu üretiminin ise rekor seviyelere çıktığını, dünyadaki tüm uyuşturucu maddelerin yüzde 90'ının Afganistan'dan geldiğini ve bununla mücadele için neredeyse hiçbir şey yapılmadığını vurguladı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.