Lavrov'a hava sahası şoku! Sırbistan'a gidemedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün Belgrad'a yapacağı iki günlük seyahat, Sırbistan'a komşu üç ülkenin Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildi.

Rusya, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çevre ülkeler hava sahasını kapadıktan sonra Sırbistan ziyaretini iptal etmek durumunda kalınca Batı'yı suçladı.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova, hamleyi "kapatılmış bir başka iletişim kanalı" olarak nitelendirdi.

Sırp gazetesi Vecernje Novosti'ye göre Lavrov, pazartesi günü başkent Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le görüşecekti. Ancak Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, Rus bakanı taşıyacak olan uçağa hava sahasını kapatma kararı aldı. Bu kararın ardından uçak havalanamadı ve ziyaret iptal edildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi AB'de Rus uçaklarına yönelik bir uçuş yasağına sebep olmuştu.

Interfax'a konuşan bir üst düzey Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynağı, "Diplomasimiz henüz ışınlanmayı keşfedemedi" dedi.

Sırbistan ve Rusya'nın derin tarihi, dini ve kültürel bağları bulunuyor. Rusya, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasını önleyerek Sırbistan'ın çıkarlarını korumuştu.

Vucic, nisan ayında tekrar cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı ancak şu ana kadar AB aday ülkesi olarak beklentiler ve Rusya ile yakın bağları sebebiyle Ukrayna politikasını dengelemekte zorlandı.

Vucic ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay, Rusya'nın Sırbistan'a doğal gaz sağlamaya devam edeceği konusunda anlaşma imzalamıştı. .