Lapid: İsrail için kara bir gün

İsrail'in muhalefet partisi Gelecek Var Genel Başkanı Yair Lapid 'hükümet kurma görevinin Binyamin Netanyahu'ya verilmesini demokrasi için kara bir gün' değerlendirmesinde bulundu.

Lapid, Gelecek Var partisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümet kurma görevinin Binyamin Netanyahu'ya verilmesini eleştirdi. Lapid'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Devletten ve onun liberal değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz, çocuklarımızın geleceğinin zarar görmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi. Lapid açıklamasında Netanyahu hükümetini değiştirene kadar Gelecek Var Partisi mecliste çalışmalara katılmayacağını belirtti. AA .