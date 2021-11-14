Lafarge: Fransa-PKK-DEAŞ üçgeni

Yarım milyon belge, 2 yıl boyunca titizlikle tarandı. Fransız istihbarat kurumlarının, şirketler üzerinden terör örgütleriyle kurduğu kirli ilişkiler anlatıldı. The Factory ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Fransız Lafarge şirketinin, terörü nasıl finanse ettiği TRT tarafından hazırlanan The Factory belgeselinde ortaya konuldu.

The Factory belgeselinin ikinci bölümü TRT World, TRT Haber ve TRT Arapça ekranlarından yayınlandı.

Yarım milyon belge tarandı

Belgeselde, Lafarge firmasının terör örgütlerine yönelik finansmanı dönemin Fransız yetkililerinin tanıklıklarıyla anlatıldı.

"Suriye'de 2012-2016 yılları arasında terör örgütleri nasıl finanse edildi, silah almaları için desteği kim sağladı?" gibi soruların yanıtları için yarım milyon belge tarandı.

Bölüm 2: DEAŞ, PKK, DEAŞ'ın intikamı

2014 yazı, dünya DEAŞ'ın hızlı büyümesiyle ve gaddarlığıyla sarsılıyor.

Lafarge, DEAŞ ve PKK'yla yeni bir anlaşma yaptı. Anlaşma masasında iki terör örgütünün de sözde üst düzey temsilcileri bulunuyordu. Anlaşmaya göre, Lafarge, PKK ve DEAŞ terör örgütlerini finanse edecek ve böylece Suriye'deki fabrikası açık kalacaktı. Anlaşma sayesinde iki terör örgütü de satılan her ton çimentodan pay aldı.

DEAŞ'ın cebi bu sayede para doluyordu.

Fransa devleti olayı ört bas etti.

Emmanuel Macron etiketli bilgilendirme metni

2014 yazında, Ürdün'deki Fransa Büyükelçiliği, hükümetini şöyle bilgilendirdi:

"Lafarge sahadaki aktörlerle, yani PKK'nın Suriye kolu ve DEAŞ'la doğrudan görüşmüyor. Bağlantı, Lafarge'ın adı karışmadan yerel dağıtıcılar aracılığıyla kuruluyor."

Bu mesaja etiketlenen kişilerden biri, Fransa'da dönemin Ekonomi Bakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

"Lafarge, DEAŞ terör örgütünün finansmanına katkı sundu"

Dönemin Maliye Bakanı durumdan haberdardı. Maliye Bakanlığı'nın yasal postasına erişilirken postada şu ifadeler yer alıyordu.

"Lafarge, DEAŞ terör örgütünün finansmanına katkı sundu. Ürdün ve Türkiye'deki diplomatik misyonlarımızdan gelen belge ve resmi yazışmalarımız, AB yaptırımlarının delindiğine işaret ediyor."

Ne AB ne de Fransa bu belgeye rağmen Lafarge'ı sorgulamadı.

DEAŞ-PKK mücadelesi başladı

DEAŞ, fabrikayı PKK'yla paylaşmak istemedi ve anlaşmadan çekildi.

Suriye savaşının arkasında yeni bir sayfa açılırken, DEAŞ ve PKK arasında Lafarge mücadelesi başladı.

PKK'nın Suriye kolu, DEAŞ'ı Kuzey Suriye'den sürmek için kanlı bir savaşa girişmişti. Elbette arkasındaki en önemli neden Lafarge fabrikasını kontrol etme mücadelesiydi.

İşçiler kaderlerine terk edildi

Fabrika personellerinden, fabrikadaki tünellere; yiyecek, yatak, su ve şeker depolamaları istendi. Lafarge, Suriye'deki çalışanlarını kaderlerine tek etmişti.

Teröristler fabrikanın kapısındaydı. Fabrika çalışanları tünellere kapatıldı ve şirket, işçilerin birbirini ezmelerine göz yumdu.

DEAŞ fabrikayı ele geçirirken, işçilerden yanlarına hiçbir şey alamadan orayı terk etmeleri istendi.

DEAŞ'ın üssü, büyük gelir kaynağı

Lafarge fabrikası, DEAŞ için artık önemli bir üs olmanın yanı sıra büyük bir de gelir kaynağıydı.

Çimento stokuna da el koyan DEAŞ, azımsanmayacak miktarda çimentoyu sattı.

DEAŞ, Lafarge'ın çimentoları sayesinde tüneller oluşturdu ve bu sayede koalisyon bombardımanlara aldırış etmeden özgürce hareket edip saklandı.

Fransa'nın kapılar ardındaki yüzü

Lafarge, DEAŞ'ın fabrikadaki depolara girişini uzaktan engelleyebilirdi ancak bunu yapmadı.

Fransa; Suriye ve Irak'ta DEAŞ'la savaşan koalisyonun parçası olmuştu. Ama kapılar ardındaki gerçek öyle değildi. Fransa arkadan dolaşıp müttefiklerini aldatıyordu.

Fransa istihbaratınca hazırlanmış bir raporda; Lafarge fabrikasında arta kalan çimentolar DEAŞ tarafından çoktan 6,5 milyon ABD dolarına satıldığı ve kalanının da 5 milyon dolara satılması için pazarlık yapılması konusunda Paris yönetimi bilgilendiriliyordu.

Fransa'daki herkes DEAŞ'ın çimento karını biliyordu

Fransa askeri istihbaratına ait bir belgede de, Suriye'deki Lafarge tesisinin sökümünün devam ettiği, DEAŞ ve işe dahil olan iş adamlarına maddi çıkar sağlandığı ifade ediliyordu.

Fransa devleti, istihbaratı, yöneticileri... Hepsi, DEAŞ'ın Lafarge'ın tesiste kalan çimentosundan 11,5 milyon ABD doları kar ettiğini biliyordu.

DEAŞ fabrikayı kalkan olarak kullandı

TRT World'ün ulaştığı bir belgede de yer alan ifadeler şu şekilde:

"DEAŞ, fabrikanın koalisyon bombardımanına maruz kalmayacağı düşüncesiyle, karşı saldırı başlatmak için YPG güçlerini Kobani'ye çekmeyi planlıyor."

Fabrikayı kalkan olarak kullanan DEAŞ'ın bu planı gerçekleşti.

Kilit isim Firas Tlass: Sizinle bu konuda konuşmak istemiyorum

Fransa görünüşte terörle savaşta son derece kararlıydı. Ama kapalı kapılar ardında Paris, Lafarge fabrikasını korumak için bir o kadar da acımasızdı.

"Lafarge çok büyük bir hata yaptı ve DEAŞ'la diyalog sürecini başlattı" diyen Suriyeli Firas Tlass, "Fransa istihbaratı da Suriye'de Lafarge'ın yanındaydı bu doğru mu?" sorusuna "Elbette, elbette. Bu çok hassas bir mesele ve kötü bir konuma düşmemek için sizinle bu konuda konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

Lafarge, Fransız casus örgütleri için bir paravandı

Sızan yüzlerce e-posta, rapor ve diplomatik belge de şüpheye yer vermeyecek derecede açık. Suriye'deki Lafarge fabrikası, Fransız casus örgütleri için bir paravandı.

Fransa, şirketin; DEAŞ, PKK ve Suriye rejimiyle iş birliği yaptığını biliyordu.

"Teröre değil, istihbarata para verdik"

Fransa Suriye'de savaşa girdi orası kesin diyen eski Fransa Dış İstihbarat şefi, DSGE (Fransa'nın dış istihbarat teşkilatı) ithaf edilen belgeyi kabul etmemek için ısrar etti ve bir şeyler söylemekten kaçınarak, lafı eveleyip geveledi.

Şef, Fransa'nın terör örgütlerine para vermesini "Böylece Fransa istihbarat sağlamış oldu, yani biz istihbarata para verdik." sözleriyle savundu.

Fransa'nın siyasi çelişkileri

Fransa istihbaratlarına ait 2014 Aralık ayına gizli raporda: Lafarge'ın aracısı Amro Taleb, DEAŞ temsilcisiyle görüşüp, fabrikayı yeniden açmak için şartları konuştu.

Analistlere göre bu kişi, DEAŞ'ın Batılı ülkelere olan saldırı planlarından haberdardı.

9 Şubat 2015...

Fransız istihbarat raporuna göre, DEAŞ hem fabrikadan hem de Kobani'den çekildi. Lafarge ise, PKK koruması altında çok yakında fabrikayı yeniden açmayı planlıyor.

12 Nisan 2015'te PKK, Lafarge'ın çimento tesisini ele geçirdi.

Kaynak: trthaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.