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Laçın'da, Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatı başladı
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TIMETURK / DÜNYA / Laçın'da, Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatı başladı

Laçın'da, Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatı başladı

Türkiye ve Azerbaycan askerleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde ortak tatbikata başladı.

1 Saat Önce
2021-09-06 17:22:13
Laçın'da, Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatı başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.

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Tatbikatta, modern savaş ekipmanları ve diğer askeri teçhizatı, zorlu arazilerde kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği kaydedildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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