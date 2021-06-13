Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasında isim krizi

Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı'nın formalarında Makedonya arması bulunması Yunanistan'ın tepkisini çekti. Eleştirileri yanıtlayan Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı, futbol federasyonunun ismini ülkenin yeni adına uygun hale getirmesi gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını açıkladı.

Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasında neredeyse 30 yıldır krize neden olan ve 2018'de referandumla aşılan isim krizi futbola da sıçradı.

Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı'nın formalarında sadece Makedonya arması bulunması Yunanistan'ın tepkisini çekti. Eleştirileri yanıtlayan Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, futbol federasyonunun ismini ülkenin yeni adına uygun hale getirmesi gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını açıkladı.

Euronews'in haberine göre, statüsü dernek olan Futbol Federasyonu'nun devletten mali yardım almadığına dikkat çeken Bakan Osmani, bu sebeple de Yunanistan ile imzalanan isim değişikliği anlaşması Prespa'nın zorunluluklarını federasyonun yerine getirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmadığını söyledi.

12 Şubat 2019'da Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasında imzalanan Prespa Anlaşması'na göre devletten mali yardım alan tüm kuruluşların isimlerinde değişikliğe giderek Makedonya yerine Kuzey Makedonya ismini kullanmaları gerekiyor.

"Makedonya Futbol Federasyonu bağımsız bir kurumdur" diyen Bakan Osmani, anlaşmanın Kuzey Makedonya kodunu sadece araç plakaları için zorunlu kıldığını ve milli futbol takımının formalarında bu kodun bulunması gibi bir maddenin bulunmadığını açıkladı.

Formalardaki armaya Atina'dan tepki

Kuzey Makedonya milli futbol takımının formalarında Kuzey Makedonya arması yerine Makedonya armasının bulunması başta Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Spor Bakanlığı'nın tepkisini çekmişti. UEFA da futbol federasyonuna mektup göndererek açıklama istemişti.

Yunanistan ile 12 Şubat 2019'da imzalanan Prespa Anlaşması, ülkenin yeni isminin yazılı olduğu pasaportların 2019'un sonuna kadar dağıtılmasını, Merkez Bankası'nın 2020'den itibaren yeni banknotları piyasaya sürmesini de şart koşuyordu. Ülke genelindeki uluslararası yollardaki trafik levhalarının iki ay, araç plakalarının ise dört ay içerisinde değiştirilmesine anlaşma çerçevesinde karar verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.