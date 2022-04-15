Kuzey Makedonya ile Rusya arasında diplomat krizi
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.
2022-04-15 16:24:03
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Üsküp Büyükelçisi Sergei Bazdnikin Bakanlığa çağrılarak 6 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair diplomatik nota verildiği kaydedildi.
Açıklamada, ilgili kurumlardan alınan bilgilere göre, bahsi geçen kişilerin, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.
Bakanlık, Rus diplomatların 5 günde ülkeden ayrılmaları gerektiği bilgisini paylaştı.
Kuzey Makedonya geçen ay da "diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle 5 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti. .
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