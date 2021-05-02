DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kuzey Makedonya'da ilk teravih namazı kılındı
Şanlıurfa'da elektrik direğinde patlama
Kırgızistan ve Tacikistan’ın çatışmasında Türkiye uzlaşma için devrede
İtalya'da aşılananların sayısı 20 milyonu geçti
Fuat Oktay: Emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor
Ordu-Giresun Havalimanı'na ulaşıma sis engeli
Ürdün’den Hristiyanları engelleyen İsrail’e tepki
Fransa'da ''1 Mayıs'' bilançosu: 27 yaralı, 39 gözaltı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan açıklama: Yanlış anlaşıldım
Türk futbolcuların golleri Fransız kulübe galibiyet getirdi
Berlusconi taburcu edildi
Libya Başbakanı Dibeybe, Türk işçilerle iftar yaptı
Bakan Soylu’dan “Emniyet genelgesi” ile ilgili açıklama
İhvan'dan Türkiye'ye teşekkür
Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR

Kuzey Makedonya'da ilk teravih namazı kılındı

Kuzey Makedonya'da koronavirüs dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.05.2021 03:32:59
Kuzey Makedonya'da ilk teravih namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla ülkede ilk önce 20.00-05.00, daha sonra 21.00-05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla kaldırıldı.

Tedbirlere uygun teravih namazı

Müslümanlar da kısıtlamanın sona ermesinin ardından bu yılın ilk teravih namazını camilerde, COVID-19 tedbirlerine uygun şekilde kıldı. 

Başkent Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi de bu yılın ilk teravih namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Camide yer bulayan bazı vatandaşların namazı avluda kıldığı görüldü.

Kuzey Makedonya Hükümeti ayrıca, 13 Mayıs'ı 14 Mayıs'a bağlayan gecede de Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulamayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan