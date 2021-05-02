Kuzey Makedonya'da ilk teravih namazı kılındı

Kuzey Makedonya'da koronavirüs dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla ülkede ilk önce 20.00-05.00, daha sonra 21.00-05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla kaldırıldı.

Tedbirlere uygun teravih namazı

Müslümanlar da kısıtlamanın sona ermesinin ardından bu yılın ilk teravih namazını camilerde, COVID-19 tedbirlerine uygun şekilde kıldı.

Başkent Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi de bu yılın ilk teravih namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Camide yer bulayan bazı vatandaşların namazı avluda kıldığı görüldü.

Kuzey Makedonya Hükümeti ayrıca, 13 Mayıs'ı 14 Mayıs'a bağlayan gecede de Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulamayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.