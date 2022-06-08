Kuzey kutbu mu yoksa Güney kutbu mu daha soğuk?

Kuzey kutbu ve Güney kutbunun sıcaklıklarının aynı olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Peki, o zaman hangi kutup diğerinden daha soğuk?

Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu dünyadaki en soğuk yerlerdir. Ancak bu alanlar birbirlerine benzer gözükse de, biri diğerinden çok daha dondurucudur.

Gezegenin üstündeki ve altındaki konumları sebebiyle Güneş'ten doğrudan ışık alamadıkları için hem Kuzey Kutbu hem de Güney Kutbu soğuktur. Her ikisinde de, Güneş yazlarının ortasında bile her zaman ufukta alçakta kalır. Kışlar sırasında ise Güneş ufkun çok altında durarak aylarca ortaya çıkmıyor.

Bunlara ek olarak, kutuplardaki buz ve karın beyaz yüzeyleri oldukça yansıtıcıdır. Yani, onlara ulaşan güneş ışığından gelen enerjinin çoğu uzaya geri dönerek bu yüzeylerin üzerindeki havanın nispeten serin kalmasına sebep olur.

Bu sebepler her iki kutbun da aşırı soğuk olmasına sebep olsa da, Woods Hole Denizbilimi Enstitüsü'ne göre Güney Kutbu Kuzey Kutbu'ndan önemli ölçüde daha soğuk kalıyor. Kuzey Kutbu'ndaki yıllık ortalama sıcaklık, kışın eksi eksi 40 santigrat ve yaz aylarında 0 santigrattır. Ancak Güney Kutbu, yıllık ortalama eksi eksi 60 °C ve yaz aylarında eksi eksi 28.2 °C ile çok daha soğuktur.

Güney kutbunun Kuzey kutbundan daha soğuk olmasının ana nedeni, aynı zamanda aralarındaki temel farkı gösteriyor. Columbia Üniversitesi'nin New York'taki Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nde kutup bilimcisi Robin Bell, Live Science ile yaptığı görüşmede "Kuzey Kutbu bir okyanus ve Güney Kutbu bir kıtadır" diyor.

Kuzey Kutbu kara ile çevrili bir okyanustur. Antarktika okyanusla çevrili bir kara parçasıdır. Su, karadan daha yavaş soğur ve ısınır, bu da sıcaklıkların aşırı noktalara daha az ulaşmasına sebep olur. Kuzey Kutbu Okyanusu buzla kaplı olsa bile, sularının göreceli olarak yüksek sıcaklığı, iklim üzerinde ılımlı bir etkiye sahiptir ve Kuzey Kutbu'nun Antarktika'dan daha sıcak kalmasına yardımcı olur.

Buna ek olarak, Kuzey Kutbu deniz seviyesinde yer alırken, Antarktika, ortalama 2.300 metre yükseklik ile en yüksek kıtadır. Tahmin edebileceğiniz gibi, özel bir durum (aktif volkan gibi) olmadığı sürece bir yer ne kadar yüksekse, o kadar soğuk olur.

Kaynak: chip.com.tr