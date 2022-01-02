Kuzey Kore lideri şaşırttı: ‘Ölüm kalım savaşı veriyoruz’

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, beklenenin aksine nükleer silahlardan veya ABD'den değil ülkede açlık ve kıtlık olduğundan bahsederek herkesi şaşırttı.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, dün yaptığı konuşmada ülkenin ciddi bir 'ölüm kalım savaşıyla karşı karşıya olduğunu' ifade etti.

Kim, şimdiye kadar yıl sonu konuşmalarında daha çok Güney Kore veya ABD ile ilişkiler, nükleer silahlanmayla ilgili konuşmuştu. Ancak Kuzey Kore resmi medyasında yayınlanan konuşmasında Kim, ABD üzerinde durmayıp, yalnızca 'dış ilişkiler' tartışmasını geçiştirdi.

Al Jazeera'nin haberine göre konuşmanın ana meselesi, pandeminin de etkisiyle artan ekonomik kriz ve açlık oldu. Kim, ülkesinin ciddi bir ölüm kalım savaşı ile karşı karşıya olduğunu belirterek, pandemi ile birlikte yaşanan gıda krizi nedeniyle açlık riski olduğuna işaret etti. Ülkede sert tedbirler alınması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri, geçtiğimiz baharda da yaptığı bir konuşmada da ülkenin tarihindeki en kötü ekonomik krizden geçtiğini belirtmiş, durumun 90'lardaki kıtlık ve açlık krizinin yaşandığı döneme benzetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.