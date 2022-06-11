Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Silah geliştirmeyi sürdüreceğiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin silah geliştirmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, 8 Haziran'da başkent Pyongyang'da başlayan iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısı, lider Kim başkanlığında sürüyor.

Kim toplantıda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin oldukça ciddi bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun daha da ağırlaşabileceğini söyledi.

Nükleer silahlara atıfta bulunan Kim, söz konusu bu durum karşısında silahları geliştirmenin meşru müdafaa hakkının kullanılması olduğunu belirtti.

Kim, silah geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Ulusal savunma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik hedefe işaret eden Kim, bu hedefin "mümkün olan en kısa sürede" yerine getirilmesi konusunda çaba gösterilmesini istedi.

Toplantıda ayrıca Kovid-19 salgını ve ekonomi konuları ele alındı.

İLK KADIN DIŞİŞLERİ BAKANI

Diğer yandan, Kim toplantıda, Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Choe Sun Hui'nin dışişleri bakanlığına atandığını açıkladı.

Ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı olan Choe, ayrıca ülkenin 2018-2019 yıllarında ABD ile yaptığı nükleer müzakerelerdeki temsilcilerindendi.

Kuzey Kore'nin en güçlü kadınları arasında gösterilen 57 yaşındaki Choe, ülkenin Kuzey Amerika ilişkilerinden sorumlu üst düzey diplomatı olarak da görev yapmıştı.

ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcılarının Seul'de dün yaptıkları görüşmede, Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmasının ardından Kim'in eski nükleer müzakereciyi dışişleri bakanı olarak ataması dikkati çekti.

Pyongyang yönetimi, en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. kez füze denemesi yapmış oldu. .