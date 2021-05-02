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Kuzey Kore Lideri Kim'den ABD'ye sert uyarı

ABD Başkanı Biden'ın Pyonyang yönetiminin nükleer programına yönelik  'Amerikan güvenliği ve dünyanın güvenliğine 'ciddi tehditler oluşturuyor' sözlerine Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore, ' ABD'yi çok vahim durumda bırakacak yanıt veririz” sözleriyle karşılık verdi. 

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02.05.2021 12:09:48
Kuzey Kore Lideri Kim'den ABD'ye sert uyarı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'de, görev başındaki 100 günü dolayısıyla yaptığı "Kuzey Kore ve İran'ın nükleer programlarının "Amerikan güvenliği ve dünyanın güvenliğine "ciddi tehditler oluşturuyor" sözleri Pyonyang yönetimini kızdırdı. 

Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den ABD'ye sert uyarı geldi. Kuzey Kore, ABD Başkanı Biden'ın yönetimini kendilerine düşmanca siyaset yürütmekle suçladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarının ‘saldırgan' olduğu ifade edilerek, “ABD'yi çok vahim durumda bırakacak yanıt veririz” denildi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR GAF"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD Temsilcisi Kwon Jong Gun, Biden'ın Kongre'deki konuşmasının ‘kabul edilemez ve büyük bir gaf' olduğunu ifade etti. Kuzey Kore medyasına konuşan Gun, “Biden'ın ifadeleri, ABD'nin yarım yüzyıldan fazla süredir yaptığı gibi Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikayı uygulamaya devam etme niyetini açıkça yansıtıyor” dedi. Öte yandan, Biden geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'nin nükleer programının küresel güvenliğe "ciddi bir tehdit" olduğunu ifade ederek, Beyaz Saray'ın Kuzey Kore karşı "kalibre edilmiş" bir yaklaşım benimseyeceğini belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan