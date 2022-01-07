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Kuzey Kore: Döneri biz bulduk
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TIMETURK / DÜNYA / Kuzey Kore: Döneri biz bulduk

Kuzey Kore: Döneri biz bulduk

Kuzey Kore medyası tarafından yayımlanan bir videoda, dönerin eski Devlet Başkanı Kim Jong-il tarafından icat edildiği iddia edildi.

2 Saat Önce
2022-01-07 07:07:13
Kuzey Kore: Döneri biz bulduk

Pandemi döneminde politikaları nedeniyle gıda sıkıntısı çeken Kuzey Kore'de propaganda kampanyası kapsamında bir video yayınlandı.

The Rodong Sinmun gazetesine mevcut Lider Kim Jong-Un'un babası Kim Jong-Il'in buğday dürümleri adı verilen bir yiyecek icat ettiğini ve ülkedeki gıda kıtlığına rağmen satışların patladığını yazdı.

Konuya ilişkin bir propaganda videosu da yayınlanırken, yazıda bahsi geçen buğday dürümlerinin daha çok dönere olan benzerliği dikkat çekti.

İngiliz basınında da yer alan haberde dürümlerin Meksika mutfağındaki burrito'dan çok dönere benzediği yorumu yapıldı. Ülkenin başkenti Pyongyang'da bulunan Kumsong gıda fabrikasının dışında dürümleri yiyen Kuzey Korelilerin gösterildiğini videoda, Korelilere dürümleri sıcak çay ya da maden suyuyla tüketmeleri tavsiye edildi.

Baba Kim'in dürümlerin hazırlandığı bir mutfaktaki teftişinin de gösterildiği videoda, dürümler için döner kesen makinelerin görüntüleri de yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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