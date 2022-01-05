DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dolar ve borsa güne nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?
2022 Tekel alkol zammı | Tekel içki fiyatları ne kadar oldu? 2022 alkole zam mı geldi?
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
2022 İçki zam | İçki (alkol) fiyatı ne kadar zam geldi? Rakı, bira, viski ne kadar oldu?
Türkiye’nin ilk cep uydusu uzaya gönderiliyor
Bir nötron yıldızında şiddetli patlama
'Türkiye'de yaşayan eski SSCB'lilerin sayısı 1 milyonu aştı'
'Batı'da bile CHP ayarında faşist bir parti kalmadı'
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil koronavirüse yakalandı
Elon Musk, servetini yalnızca bir günde 30 milyar dolar artırdı
Kazakistan'da Başbakan Mamin hükümeti, protestolar nedeniyle istifa etti
Starbucks'tan kahvelere zam
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
Macron'dan tepki çeken açıklama: Fransa'da aşısızların hayatını zorlaştıracağım
Kazakistan’da protestolar nedeniyle 2 şehirde OHAL ilan edildi

TIMETURK / DÜNYA / Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.

2 Saat Önce
2022-01-05 07:35:42
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Balistik füze olduğu görünen unsurun Kuzey Kore'nin iç bölgesinden doğu yönüne doğru fırlatıldığını" belirtti.

Bakan Kişi, Kuzey Kore'nin balistik füzesinin ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio da Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri sürdürdüğü denemeleri "oldukça talihsiz bulduklarını" söyledi.

Kişida, bölgedeki deniz ve hava taşıtlarının güvenliğinin teyit edilmesi ve olası hasar tespit çalışmalarına yönelik yetkililere talimat verdiğini aktardı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füze denemesinin yerel saatle 08.10 sularında gerçekleştiğini ve bölgesel durumun ABD ile iş birliği halinde izlendiğini bildirdi.

En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş