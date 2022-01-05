Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.