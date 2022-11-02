Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye ''füze şov''!

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin düzenlediği ortak tatbikatlara karşı füze fırlatmaya devam ediyor.

Kuzey Kore'nin doğu ve batı kıyılarından Güney Kore yönünde en az 17 füze attığını ve bunlardan birinin Güney'in adalarından birine çok yaklaşması iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore doğu ve batı kıyılarından 6 füze daha fırlattı.

Günün birinci dalgasıyla ilgili haberlerde 1950'lerden bu yana ilk kez bir füzenin iki Kore'yi ayıran fiili deniz sınırını geçtiği ifade edilmişti.

Başkent Seul'de Cadılar Bayramı izdahımında 156 kişinin ölmesinin yasını tutan Güney Koreliler, bugünü siren sesleri arasında sığınaklara koşarak geçirdi. .