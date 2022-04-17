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Kuzey Kore'de füze denemeli 'doğum günü' kutlaması

Kuzey Kore'de ülkenin kurucu lideri Kim Il Sung'un doğum gününü kutlamak için bir füze denemesi gerçekleştirildi.

2 Saat Önce
2022-04-17 13:20:44
Kuzey Kore'de füze denemeli 'doğum günü' kutlaması

Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il Sung'un 110'uncu doğum günü kutlaması ülkede füze denemesiyle kutlandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un doğum gününün yıl dönümü nedeniyle füze denemesi yapılacağını hafta başında duyurmuştu.

DENEME BAŞARILI

Duvar'da yer alan habere göre, Reuters haber ajansının Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan (KCNA) aktardığına göre, yeni tip taktik güdümlü bir füzenin denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gözetiminde başarılı bir şekilde yapıldığı duyuruldu.

Haberde, "Yeni tip taktik güdümlü füze sisteminin uzun menzilli topçu birliklerinin ateş gücünü ve taktik nükleer füzelerin verimliliğini artırmayı hedeflediği" ifade edildi.

110 KİLOMETRE MENZİLE ULAŞTI!

Güney Kore ise Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru iki füze ateşlediğini doğruladı. Ordudan yapılan açıklamada, füzelerin 110 kilometre menzile ulaştığı kaydetti.

Kuzey Kore'nin bu yıl füze denemesi sayısı ise 12'ye ulaşmış durumda. .

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