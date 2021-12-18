Kuzey Kore'de 11 gün gülmek yasak

Kuzey Kore’nin eski lideri Kim Yong-il'in ölüm yıldönümü nedeniyle ülkede halkın 11 gün boyunca gülmesi yasaklandı.

Uyguladıkları yasaklarla dünyada büyük yankı uyandıran Kuzey Kore'de bu kez gülmek yasak. Hükümet yetkilileri 10 yıl önce ölen lider Kim Yong-il'i anma etkilerinin başlamasıyla halka, 11 gün boyunca herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti.

1994'te yönetime gelen Kim Yong-il, 2011'deki ölümüne kadar Kuzey Kore'yi yönetti. Kim Yong-İl'in ölümünden 10 yıl sonra düzenlenen anma etkinliklerinin başlamasıyla Kuzey Koreliler gülmelerine, alkol kullanmalarına ve hatta markete gitmelerine bile izin verilmeyen 11 günlük yas dönemine girdi. Radyodan yapılan anonsta, "Yas döneminde alkol almamalıyız, gülmemeliyiz ya da eğlenceli aktivitelerde yer almamalıyız" denildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, babasının ölüm yıldönümünde son derece üzgün görünüyordu. Kim Jong-U bir an olsun gülmedi. Üzgün yüz ifadesiyle kameralara yansıdı.

Kuzey koreli kaynaklar, polis memurlarına yas dönemine uygun şekilde görünmeyen insanları izlemelerinin emredildiğini kaydetti.

69 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Yong-il için her yıl düzenlenen yas genellikle 10 gündü. Ancak bu yıl ölümünün 10'uncu yıl dönümü nedeniyle yas 11 gün olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.