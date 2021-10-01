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TIMETURK / DÜNYA / Kuzey İrlanda palyaço arıyor

Kuzey İrlanda palyaço arıyor

Sirklerin 500 günden uzun süredir kapalı olduğu Kuzey İrlanda’da ülkenin en başarılı sirklerinden birinin ortak kurucularından David Duffy, BBC’ye yaptığı açıklamalarda ciddi bir palyaço sıkıntısı olduğundan dert yandı.

3 Saat Önce
2021-10-01 14:34:14
Kuzey İrlanda palyaço arıyor

Karantina sürecini sevdikleriyle geçirmek için ülkeden ayrılan yabancı işçilerin bazılarının geri dönmemesi üzerine personel sıkıntısı çeken eğlence sektöründe canlı müzik ve sinema- tiyatroların yanı sıra sirkler de zor durumda.

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Sirklerin 500 günden uzun süredir kapalı olduğu Kuzey İrlanda'da ülkenin en başarılı sirklerinden birinin ortak kurucularından David Duffy, BBC'ye yaptığı açıklamalarda ciddi bir palyaço sıkıntısı olduğundan dert yandı.

Avrupa'daki sirkler 6 ay önce açıldığından AB üyesi ülkelerdeki sanatçıların işbaşı yaptığını hatırlatan Duffy, kendileriyle birlikte palyaço olarak çalışmak isteyenlere çağrı yaptı, ‘düzgün karakterli' işçileri sirklerine katılmaya davet etti.

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Palyaçoların sirkte yüzlerce insanın karşısında dururken kendi ruh halleri nasıl olursa olsun tüm çadırı güldürmesi gerektiğinin altını çizen Duffy'ye göre potansiyel müstakbel işçilerinin pratik zekalı da olması gerekiyor.

Başvuruda palyaçoluk deneyimi de aranmıyor.

Kaynak: BBC

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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