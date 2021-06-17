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“Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi'nde ani değişimler olabilir”

Kürdistan İslam Birliği Genel Sekreteri Selehedîn Mihemed Bahedîn, Türkiye’nin operasyonlarının ardından bölgesel yönetim biçiminde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, bunun da ani değişiklere neden olabileceğini söyledi.  

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17.06.2021 12:03:19
“Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi'nde ani değişimler olabilir”

Kuzey Irak Kürdistan İslam Birliği Genel Sekreteri (Yekgirtû) Selehedîn Mihemed Bahedîn, birliğin Süleymaniye'deki merkezinde dün yaptığı toplantıda, bölgesel yönetim tarzının çok karmaşık bir hale geldiğini ve bunun da yönetimde ani değişikler doğurabileceğini söyledi.

Kürtler arasındaki savaş tehlikesine de değinen Selehedîn Mihemed Bahedîn, “Genel olarak bölgesel düzeydeki siyasi sorunları anlamak, sorunların çözümünde etkili bir faktördür. Kürtler arasındaki savaşın da feci bir sonucu olacak” dedi.

Kuzey Irak Kürt bölgesinde yayın yapan Rojnews'in haberine göre, KDP'nin, 5 Haziran'da Duhok'un Amediye ilçesine bağlı Metîna bölgesine büyük bir güç gönderdiğini hatırlatan Selehedîn Mihemed Bahedîn, “PDK konvoyunda zırhlı araçlar, ambulanslar, kepçeler ve zorlu araziler için çok sayıda özel araç bulunuyordu. HPG, PDK'nin bu girişimini 'arkadan gelen bir hançer' olarak nitelendirdi. Dolayısıyla KDP'nin güçlerini yığdığı bölgelerde her an çatışmalar yaşanabilir ve bölgede bir savaş riski var” diye konuştu.

Kaynak: mezopotamyaajansi35

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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