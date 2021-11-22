'Kuzey Irak' ifadesine yasak

Süleymaniye Üniversitesi tarafından Kürt Bölgesel Yönetimi olarak anılan bölgenin 'Kuzey Irak' şeklinde bahsedilmesine yasak getirildi.

Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ikinci en önemli şehri Süleymaniye'deki Süleymaniye Üniversitesi'nde Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 'Kuzey Irak' denilmesi yasaklandı.

Süleymaniye Üniversitesi yönetimince yayınlanan genelgede 'Kuzey Irak' tabiri yerine 'Irak Kürdistanı' veya bölgenin resmi ismiyle 'Kürt Bölgesel Yönetimi' denilmesi istendi.

IKBY'nin özellikle Türkiye'de bu özerk bölge için 'Kuzey Irak' ifadesinin kullanılmasından ideolojik nedenlerle rahatsız olduğu biliniyor. Türkiye'de 'Kuzey Irak' kullanımının 'Kürt' ifadesinin geçmemesi için yaygınlaştırıldığı iddia ediliyor.

Fakat Irak'taki merkezi yönetimin bu bölgeye özerklik verdiği 1970 tarihli anlaşmada "Kürt ve Kürdistan" ifadeleri açıkça geçiyor.

Irak yönetimi adına Saddam Hüseyin'in, Peşmergeler adına Mustafa Barzani'nin imzaladığı 1970 tarihli anlaşmayla Irak'ın Duhok, Erbil ve Süleymaniye illerinde Erbil merkezli olarak özerk 'Kürt Bölgesel Yönetimi' kurulmuş, bu bölgeden Irak rejimince resmi olarak 'Irak Kürdistanı', 'Kürdistan Bölgesi' olarak da bahsedilmişti.

Yine bu anlaşmayla bu üç ilde Arapçanın yanı sıra Kürtçe de resmi dil yapılmıştı. 1991'de çıkan isyanın neticesinde Irak'taki merkezi yönetim bu illerden fiilen tamamen çekilmiş, ardından bölgede Türkiye, İran, Irak, PKK ve ABD'nin de müdahil olduğu Barzani ve Talabani arasında bir iç savaş yaşanmıştı.

MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.