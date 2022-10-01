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Kuzey Akım: Deniz altındaki sızıntıyla ilgili yeni gelişme

Danimarka Enerji Ajansı, Rusya'ya ait Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntısının durduğunu duyurdu.

2 Saat Önce
2022-10-01 20:30:41
Kuzey Akım: Deniz altındaki sızıntıyla ilgili yeni gelişme

Danimarka Enerji Ajansının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından, Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri bildirildi.

Bunun boru hattındaki sızıntının durduğuna işaret ettiği belirtildi.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntının olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu. AA

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