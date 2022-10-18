''Kuzey Akım boru hattının 50 metrelik bölümü yok oldu''

İsveç medyası, Kuzey Akım-1 doğagaz boru hattına geçen haftalarda düzenlenen sabotajın ardından 80 metre derinlikteki hattın 50 metrelik bir bölümünün yok olduğunu duyurdu.

İsveç'te yayın yapan Expressen gazetesi, Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarını hedef alan sabotaj eylemine ilişkin yeni bir bilgi verdi.

Gazetenin yayınladığı su altı görüntülerine göre Kuzey Akım-1 boru hattının sabotaj sonucu en az 50 metrelik bir bölümü imha oldu ve 80 metre derinlikte deniz tabanına gömüldü.

Görüntülerde, boru hattında büyük bir yırtılma ve bükülmeler görülüyor.

Gazeteye göre, pazartesi günü çekilen görüntüler, boru hattının 50 metreden fazlasının ya kaybolduğunu ya da deniz tabanının altına gömüldüğünü gösteriyor.

Norveçli drone firması Blueye Robotics'ten Trond Larsen, gazeteye verdiği demeçte "Bu, metali gördüğümüz şekilde bu kadar kalın bükebilen aşırı bir kuvvet söz konusu" dedi.

Videoyu çeken su altı insansız hava aracına pilotluk yapan Larsen, ayrıca 'borunun etrafındaki deniz tabanında çok büyük bir etki' görülebileceğini belirtti.