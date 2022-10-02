Kuzey Akım 1'deki sızıntı kesildi

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 2'nin ardından Kuzey Akım 1 boru hattındaki basıncın da dengelendiğini ve sızıntının kesildiğini açıkladı.

Ajansın boru hattının operatörü Nord Stream AG'ye atıfla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki basıncın dengelendiği, hattaki sızıntının kesildiği belirtildi.

Açıklamada, “Nord Stream AG şirketi, Danimarka Enerji Ajansı'nı Kuzey Akım 1'e ait iki boru hattındaki basıncın şu anda dengelendiği konusunda bilgilendirdi. Bu, her iki ‘Kuzey Akım'da da gaz sızıntısının kesildiği anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi.

Danimarka Enerji Ajansı dün akşam Kuzey Akım 2 gaz boru hattında da basıncın dengelendiği ve sızıntının kesildiği şeklinde benzer bir açıklamada bulunmuştu. .