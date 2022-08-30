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Kuveytlilere 'Irak'tan ayrılın' çağrısı

Kuveyt, Irak'taki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısında bulundu.

1 Saat Önce
2022-08-30 14:36:56
Kuveytlilere 'Irak'tan ayrılın' çağrısı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

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Kuveyt'in Bağdat Büyükelçiliği'nin Irak'a gitmek isteyen Kuveyt vatandaşlarına mevcut durum nedeniyle seyahatlerini ertelemelerini istediği aktarılan açıklamada, Irak'ta bulunan Kuveytlilere de ülkeyi terk etme çağrısında bulunularak, iletişim numarası paylaşıldı.

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Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

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Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

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Sadr'dan "alandan çekilin" çağrısı

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Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Son olarak Sadr'ın "eve dönün" çağrısının ardından destekçileri sokaktan çekilmeye başladı.

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