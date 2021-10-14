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TIMETURK / DÜNYA / Kuveyt'ten Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı

Kuveyt'ten Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı

Kuveyt, Lübnan'da 6 kişinin öldüğü olayların ardından vatandaşlarına dikkatli olmaları ve ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

19 Saat Önce
2021-10-14 22:44:12
Kuveyt'ten Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, Kuveyt'in Beyrut Büyükelçiliğinin yaptığı yazılı açıklamayı paylaştı.

Açıklamada Lübnan'da bulunan Kuveytlilere ülkeden ayrılmaları, Lübnan'a gitmek isteyenlere de bekleme çağrısı yapıldı. Lübnan'daki Kuveytlilerden ayrıca, dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Ne olmuştu?

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.

Lübnan hükümeti, Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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