Kuveyt Emiri hükümetin istifasını kabul etti

Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed başkanlığındaki hükümet tarafından geçen ay sunulan istifayı kabul etti.

Kuveyt'in resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, başbakan ve hükümetteki bakanların istifasının kabul edildiğine ilişkin bir kararname yayınlandı.

Haberde, kararnamede başbakan ve bakanların yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerine devam edecekleri bilgisinin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Hamed, 5 Nisan'da başkentin güneyindeki Havali vilayetinde yer alan Beyan Sarayı'nda Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile gerçekleştirdiği görüşmede kabinesinin istifasını sunmuştu.

Haberde hükümetin istifasının sebebine dair bilgi verilmemişti.

KUVEYT'TE HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Kuveyt Başbakanı Hamed hakkında, "Anayasaya aykırı uygulamalar yapma ve yasama kurumlarıyla iş birliği yapmama" yönündeki suçlamaların ardından Meclis'te gensoru verilmişti. Başbakan Hamed'in, Meclis'te kendisine yönelik gensorudan yaklaşık bir hafta sonra istifa etmesi dikkat çekmişti.

Kuveyt'te Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerin ardından 14 Aralık 2020'de Sabah el-Halid Hamed liderliğinde kurulan hükümet bir ay geçmeden 12 Ocak 2021'de istifa etmişti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA, kabine üyelerinin, "parlamento ile hükümet arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmeler ve ulusal çıkarlar doğrultusunda istifalarını sunduğunu" söylemişti.

Mart 2021'de yemin ederek göreve başlayan Başbakan Hamed, Kasım 2021'de istifa ettikten sonra 28 Aralık'ta yeni kabinesini kurmuştu. .