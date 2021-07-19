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Kutsal topraklardaki hacı adayları Müzdelife yolunda
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Kutsal topraklardaki hacı adayları Müzdelife yolunda

Hac ibadetinin en önemli durağı olan Arafat vakfesini tamamlayan hacı adayları, Müzdelife'ye doğru harekete geçti.

3 Saat Önce
2021-07-19 22:22:50
Kutsal topraklardaki hacı adayları Müzdelife yolunda

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, kutsal topraklardaki Müslümanlar, güneşin batmasının ardından ikinci vakfe durakları olan Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu.

Arafat ile Müzdelife arasındaki yolu kat edecek olan hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem edecek ve şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayıp burada bir gece geçirdikten sonra sabaha karşı Mina'ya doğru yola çıkacak.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac sezonu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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