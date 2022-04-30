Kuruyan Sava Gölü uzaydan böyle görüntülendi

Irak’taki Sava Gölü’nün uzaydan kaydedilen eski ve yeni görüntüleri, bölgedeki kuraklığın şiddetini gözler önüne serdi.

Sava Gölü'nün uzaydan ilk fotoğrafı 19 Nisan 2017'de Sentinel 2 uydusu tarafından çekilmişti.

İlk fotoğrafta uzaydan masmavi renkte görülen Sava'nın ikinci fotoğrafı, 18 Nisan 2022'de çekildi.

Irak'ta son 2 yılda yaşanan aşırı kuraklık sebebiyle tamamen kuruyan Sava Gölü'nün son hali uydu kamerasına yansıdı.

Son yıllarda yaşanan yükselen sıcaklıklar ile Dicle ve Fırat'ın su seviyelerindeki sert düşüş, ülke genelinde aşırı kuraklıklara neden oldu.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı sözcüsüne göre ülkenin güneyinde bulunan Muthanna eyaletindeki Sava Gölü, Irak tarihinde ilk kez tamamen kurudu.