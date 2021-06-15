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Kurti: Sırbistan, bize saldırmanın hayaliyle yaşıyor

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Glogofça’da yaptığı açıklamada Sırbistan’ın artık Kosova’ya saldırmaya cüret edemediğini fakat halen bunun hayaliyle yaşadığını söyledi.

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15.06.2021 08:26:10
Kurti: Sırbistan, bize saldırmanın hayaliyle yaşıyor

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Glogofça'da yaptığı açıklamada Sırbistan'ın artık Kosova'ya saldırmaya cüret edemediğini fakat halen bunun hayaliyle yaşadığını söyledi.

Kurti, Sırbistan'a Kosova'da yaptığı soykırım nedeniyle dava açılması gerektiğini söyledi.

Koha'nın haberine göre Kosova halkının Sırbistan devletinin katliam seferberliğine maruz kaldığını vurgulayan Kurti, Sırbistan'ın tüm dünyanın önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Bu görülmemiş katliamlar işlenirken görevde olan bakan ve yetkililerin Sırbistan'da halen yönetim kademesinde olduklarını söyleyen Kurti, “Bugün artık bize saldırmaya ve öldürmeye cüret edemiyorlar fakat halen bu hayalle yaşıyorlar. Bu sebeple Rusya, Belarus ve diğerlerinden silah satın alıyor ve kontrolsüz bir şekilde modern silahlara yatırım yapıyorlar” dedi.

Kosova'da soykırım yaptılar

Kurti, Cumartesi günü Kosova'nın Sırp işgalinden kurtuluşunun 22. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada ise Sırbistan'ın Kosova'da soykırım yaptığını ve bir milyonu aşkın Kosovalı'yı sürgüne yolladığını söyledi.

Twitter üzeridnen yaptığı açıklamada Kurti, Kosova'nın Kurtuluş Günü'nün NATO'nun Sırbistan'a hava müdahalesinden 78 gün sonra geldiğini ve NATO güçlerinin 12 Haziran 1999'da Kosova'ya girişinin ülkenin kurtuluş günü olarak kutlandığını ifade etti.

Kaynak: Balkan News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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